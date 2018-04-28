Псевдо-призывная кампания в ОРДЛО начинает раздражать "народ Донбасса", правда, пока только в его ОРДОвской части. Ну, скажу по секрету, в ОРДО и больше всего забирают мужчин на "военные сборы резервистов". В ОРЛО коррупция в террористических "военкоматах" и "народной милиции" позволяет шахтерам откупаться от "сборов" и копки окопов. А вот в ОРДО по приказу Захарченко на "военные сборы резервистов" забирают всех без исключения мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. Более того, пару дней назад Захарченко поручил проверить всех "белобилетников" ОРДО и установить их физическое состояние на сегодняшний момент. Ну, может, выздоровел кто в условиях "рыспубликанского" климата, пишет Олена Степова для ИС.

"Военные сборы", которые устроили террористам мужчинам призывного возраста, живущим в оккупации, несколько не вписываются в жизненную картину "народа Донбасса" уже чуть подуставшим себя таковым считать.

Ведь посещение "военных сборов" делает из мирного гражданина коллаборанта, попадающего под амнистию, банального террориста. А это уже другая история. Люди, которые, возможно, и поддерживали "русский мир", "назад в СССР" и прочую пропагандистскую лабуду, все равно предпочли отсидеться и не взяли в руки оружие. Я считаю это важным моментом в русско-украинской войне. В "народных милициях" и других террористических формированиях участвует около 35% местного населения. Остальное-ихтамнеты наемники.

Явная нехватка "мяса" для войны, приказы кураторов обеспечить "гражданскую войну" увеличив наполнение "армий" местными жителями и стратегическое желание спрятаться от возмездия в массе "здесь все", - не знаю, что главнее в этом наборе, но на "сборах резервистов" побывал уже каждый пятый житель ОРДЛО мужского пола.

Естественно, люди не хотят светиться рядом террористами. Здесь все давно сделали выводы. Потерять украинскую пенсию, стать невыездным, получить "метку", да и вообще быть щитом-марионеткой в этих играх уже не хочет никто.

Те, кто хотел стать "опочленцем" давно им стал. И все же "военные сборы резервистов" стали реальной опасностью для жителей ОРДЛО. Вот как идти на сборы тем, кто за Украину, но живет в ОРДЛО или тем, кто просто не хочет воевать, ждет, когда его судьбу решит та или иная сторона конфликта.

Знаете, если честно, то военный призыв или военные сборы, военная обязанность или военная повинность рано или поздно должны были накрыть население ОРДЛО с головой. Это было понятно еще в начале войны. Когда были созданы псевдо "рыспублики" со своими "законами", которые отчаянно изображали из себя государства, то, понятное дело, государство имеет граждан, а граждане имеют обязанности перед государством. В том числе и военные.

Вот крымчане орали "путин введи". Путин ввел. И теперь крымчане служат в армии РФ, в горячих точках, участвуют в войнах и возвращаются в Крым 200-тыми. Призыв в Крыму происходит по закону РФ, так как…Ну, вы понимаете. Пока так. Но, понимали ли это крымчане, когда орали "путин введи"? Думаю, что нет. Они привыкли жить в мирной Украине. То же и с "народом Донбасса". Это сложно пояснить, но они до сих пор говорят о том, что когда орали "путин введи", то думали, что их жизнь не изменится. Что все на Донбассе останется в привычном русле и укладе, просто будет Россия. Это, какой-то мозговой сюр, хотеть "назад в СССР", "как в Крыму", "в Россией", но чтобы законы и пенсии украинские были. Чтобы ничего не поменялось, но "назад в СССР", "как в Крыму", "в Россией". Думаю, пояснить этот уровень идиотизма могут только профильные специалисты.

То есть люди, которые строили "рыспублику", голосовали за "отделение от укропии", реально не понимали, что создав свою страну и став ее народом, они будут жить по ее законам. И вот "рыспублика" сказала - на фронт, значит, на фронт. По "законам" ОРДЛО уклонистам могут "пришить" даже госизмену.

Сначала жители ОРДЛО безбоязненно шли на "сборы резервистов". Мол, да что нам будет, мы же не стреляли. Да и кто узнает, что. В общем, как всегда "наварасы" нашли себе пятьсот вариаций на тему "мы тут ни при чем". Да, не тут –то было.

Во-первых, террористы делают на полигонах и сборах фото, которые выкладывают в Интернет. Во-вторых, ведут учет и картотеки резервистов в "военкоматах", где хранятся не только личные дела, но и фото резервистов с оружием и в форме. А в –третьих, террористы активно меняют базы данных ихтамнетов, своих военкоматов, на личные преференции, то есть сдают базы СБУ и другим службам, используя шанс программы "Вернись домой". А в-четвертых, побывавшие на сборах, становятся мишенями для террора террористов, которые устраивают облавы на резервистов на работе, дома, шантажируют сливом информации и вымогают деньги на уничтожение данных "военкоматов".

Так как люди не хотят добровольно идти на сборы, террористы устраивают облавы на работе, а работодатели просто блокируют табельный номер и сообщают о "призыве". Массовость "сбора" на сборы нарастает и потрясает. Похоже, шанса остаться мирным населением у жителей ОРДЛо просто нет.

И для нас это опасность. Представьте, что будет, если к концу войны в ОРДЛО не останется тех, кто не служил в "армии" ОРДЛО, "народных милициях" или не был на сборах террористов. И тогда окажется, что "все на Донбассе"…Что тогда? Полная амнистия? Террористы-убийцы смешаются с толпой и избегут наказания?

Поэтому за всеми этими рокировками террористов в мирные граждане, а мирных граждан в террористы нужно пристально следить.

Но и мирное население уже не скрывает ни недовольства, ни раздражения "призывами" и …Взрывает "милиции" и "военкоматы", чтобы уничтожить данные и личные дела. Ничего общего с партизанами здесь нет. Просто банальное желание стереть и спрятать компрометирующую или личную информацию. Нет данных-нет призыва. Или же, нет данных-нет доказательств о "службе в армии". Вот так-то!

В Макеевке (район Бажаново), 25 апреля 2018 года примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина "Этюд". Взорвали кабинет участкового, который как раз готовил дела очередной партии резервистов для облавы.