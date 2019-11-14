Наркоманов можно распознать по отпечаткам пальцев: как это сделать

Ученые из британского Университета Суррея разработали методику выявления наркоманов по отпечаткам их пальцев.

Как пишет The Journal of Analytical Toxicology, она позволяет определить, принимает ли человек наркотики.

Учёные пояснили, что микроскопические следы наркотиков остаются на коже даже после того, как человек тщательно вымоет руки. Эти молекулы попадают на отпечаток пальца вместе с чернилами в процессе дактилоскопии, и с помощью химического анализа их можно распознать.

Ученые научились вычислять наркоманов по отпечаткам пальцев Global Look Press

Новости Отпечаток пальца помог сделать научное открытие

Исследователи проверили новую технологию в реабилитационных центрах для наркозависимых. Принимавшие наркотики пациенты прошли дактилоскопию, и у всех на отпечатках обнаружили соответствующие молекулярные следы.

В то же время они отметили, что наркотики могут оказаться на руках не только после их употребления: под подозрение может попасть и человек, который пожал руку наркоману или просто держал героин или кокаин в руках.

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