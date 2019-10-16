Нардепа подловили за интересным занятием в Раде: появились фото

Народного депутата парламентской группы "За будущее" Ярослава Дубневича во время заседания Верховной Рады заметили за чтением статьи про вьетнамского студента Ву Нгок Хуя.

Инцидент попал на фото, передает "Апостроф". На кадрах видно, как депутат прямо в кулуарах Верховной Рады, причем во время заседания, читает на телефоне статью про парня из Вьетнама (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость доконца).

В статье, которой заинтересовался нардеп написано, что студент Ву Нгок Хуй длительное время скитался в судах, отстаивая право на правильное написание своего имени на украинском. Через полгода от выигранного суда он защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом институте и стал кандидатом технических наук.

Ярослав Дубневич

Отметим, что ранее в сети поднялся скандал из-за поведения в Верховной Раде нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука. Во время выступления своей коллеги из "Европейской солидарности" Виктории Сюмар он закрыл ее спиной.

Ярослав Дубневич "Апостроф"

Как писал OBOZREVATEL, депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко облокотился на Конституцию Украины во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва. Соответствующий снимок активно обговаривают пользователи сети. Отметим, что таким образом нардеп позировал возле трибуны для фотографии.

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