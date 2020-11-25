Россия хочет особого статуса для Донбасса на 50 лет, – нардеп

Россия выдвигает невыполнимые условия для Украины относительно Донбасса, в том числе требует особого статуса для этой территории на 50 лет.

Это свидетельствует о том, что мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда, написал на своей странице в Facebook предприниматель, ветеран российско-украинской войны, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев. Он назвал "неэффективными" переговоры в нормандском и минском форматах.

"Даже план Кравчука (председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, – ред.), который многие у нас считал слишком покладистым, они отвергли. Россияне теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границы и особый статус Донбасса на 50 лет. Итак, что бы мы им не предложили, они всегда выдвинут нам неприемлемые условия и обвинят в неготовности к переговорам", – подчеркнул Чернев.

По его словам, "не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому-то хоть клочок захваченной земли".

"А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать нового шанса уничтожить Украину полностью", – сказал нардеп.

В то же время, по мнению ветерана, отказываться от переговоров с Россией несмотря на "недееспособный минский формат" Украине не стоит.

"С их помощью мы демонстрируем всему миру неспособность Кремля договариваться и его нежелание достичь мира. И имеем основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имеют значительно более сильный эффект", – уточнил Чернев.

Нардеп заявил о невозможности возвращения Донбасса мирным путем Facebook Егор Чернев

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению Кравчука, для достижения мира на востоке Украины Верховная Рада в ближайшее время должна принять три основных закона.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, речь идет о законах о демилитаризации ОРДЛО, амнистию и выборы. Однако политик отметил, что нельзя говорить о выборах, когда на Донбассе находятся незаконные военные формирования.