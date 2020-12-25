Нардеп рассказал о заоблачных ценах на лечение в "Феофании" и показал разные условия

Стоимость лечения в государственной больнице "Феофания" в Киеве, где поправляют здоровье первые лица государства, обходится в десятки тысяч гривен.

О расценках и условиях лечения в известном медучреждении рассказал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков. Он иронично напомнил о бесплатной и доступной медицине в Украине.

По словам нардепа, при поступлении в больницу нужно оплатить "депозит" в 100 тысяч гривен. Это просто плата за прием в стационар, "входной билет". На лечение эти деньги использоваться не будут.

Поляков уточнил, что за каждые сутки за палату приходится платить 7 800 гривен. Условия в них не самые лучшие.

"Из щелей советской оконной рамы дует ветер, но заботливый персонал приносит на ночь "электродуйчик", – написал Поляков.

В то же время в медучреждении есть и более комфортные палаты – "полулюкс". Стоимость пребывания в ней составляет 28 700 гривен за сутки.

"В итоге за 4 дня "бесплатного" лечения в "Феофании" простому больному выдали два счета на общую сумму более 160 тысяч гривен. Да, 160 тысяч за 4 дня. Это "депозит" + проживание + лечение", – уточнил нардеп.

Он добавил, что все платежи делаются на некий благотворительный счет. А вот медики получают столько же, как и их коллеги в других украинских медучреждениях.

"Качества ноль. Цены заоблачные. Медики бедствуют. А коррупционные схемы и нажива на беде людей процветают. А теперь можно просто только представить, что же на самом деле творится во всех других, "неправительственных" больницах страны", – резюмировал Поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, лечение пациента с COVID-19 в клинической больнице "Феофания", которая входит в сферу управления Государственного управления делами, стоит 7,8 тыс. грн в день. Однако клиника может принимать "ковидных" больных и бесплатной основе. Об этом сообщили в медучреждении на официальный запрос журналистов.