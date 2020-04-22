Переболевший коронавирусом нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко поделился подробностями о том, как он поборол болезнь, которая за несколько месяцев смогла унести жизни сотен тысяч людей по всему миру.

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По словам 41-летнего парламентария, он заразился, потому что не знал тогда, каким путем распространяется вирус. Об этом он рассказал в комментарии "НВ", одновременно призывая украинцев более сознательно относится к соблюдению правил карантина.

"Одной маски было недостаточно, необходимо было также использовать перчатки и очки. Уверен на 100%, что вирус попал на руки, а потом в область глаз путем прикосновения. Уже перечитывая все симптомы в интернете, 21 марта в обед я – без всяких тестов – не сомневался, что болен. Флюорография подтвердила догадки", – признался депутат.

Руслан Горбенко поборол коронавирус

Самочувствие у него на тот момент было такое, подчеркнул Горбенко, что сперва он несерьезно отнесся к болезни. Помимо этого, был уверен, что лекарства помогут.

"В момент осознания собственной болезни я подумал о семье и предупредил всех, с кем общался. Но поскольку они соблюдалаи карантин, круг контактных лиц был очень ограничен", – признался нардеп.

При этом отметил, что болезнь протекала по-разному: от средней сложности до тяжелой и обратно. А наиболее сложно было именно в те пять дней, когда он не понимал, помогают ему лекарства или, может, вредят.

"Медикаментозное лечение мне меняли три раза. Иммунитет "стерся" в три дня, кислорода в крови не хватало, температура не сбивалась… Когда пошел на поправку, ощутил благодарность к лечащим врачам. Да и вообще, у нас профессиональные медработники, только с позорными зарплатами", – подчеркнул Горбенко.

Он также добавил, что в момент лечения постоянно наблюдал, как страна готовится к карантину, какие меры предпринимает президент, правительство и Верховная Рада. Ему, как переселенцу из Луганска, ситуация напомнила 2014−2015 годы, когда "страна всеми силами лепила украинскую армию". По его убеждению, сейчас все граждане Украины аналогично помогают медицине.

Как тот, кому удалось побороть COVID-19, он обратился к жителям страны с просьбой отнеситесь к этому вирусу более серьезно, предпринимайте все меры предосторожности.

"Возможно, молодые люди, в основном, побеждают болезнь, но надо думать и о близких, родителях, окружающих. Все ужесточения режима, на которые идут правительство и МВД, они связаны с нашей ментальностью: "меня точно пронесет". Давайте беречь наших врачей и весь медперсонал, и не бежать в обычные поликлиники за помощью, заражая там всех. Нужно обращаться только в специализированные опорные медучреждения. Тяжелая болезнь дает возможность переосмыслить все ценности: от "написание завещания – это не про меня" до радости встреч с близкими", – подытожил Горбенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а другой – положительный. 23 марта он сдал третий тест.

Вечером того же дня замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила COVID-19 у Горбенко.

Позже народный депутат от "СН" Руслан Горбенко, который одолел коронавирус, рассказал о своем лечении.

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