Нардеп показала огромные доходы членов наблюдательного совета "Укрзалізниці"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала данные о зарплате членов наблюдательного совета компании "Укрзалізниця".

На своей странице в Facebook, она обнародовала таблицу, которая предписывает заоблачные прибыли должностных лиц, но за разный промежуток времени. Например, согласно документу, сумма, полученная главой Наблюдательного совета Аджунером Шевки за период с 2018 по 2020 год – 13,8 миллиона гривен.

Кроме того, Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн. Кристиан Кун – 11,7 млн. Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля "заработали" по более чем 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудицкас получил почти 3,1 млн грн.

"Доходы членов наблюдательного совета "Укрзалізниці". Той железные дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства", – прокомментировала документ нардеп.

Facebook Ольги Василевской Смаглюк

Facebook Ольги Василевской Смаглюк

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Согласно отчету УЗ за первые 6 месяцев 2019 года, зарплата правления и членов наблюдательного совета составила 51,4 миллиона гривен ($ 2 млн).