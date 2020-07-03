Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала данные о зарплате членов наблюдательного совета компании "Укрзалізниця".

На своей странице в Facebook, она обнародовала таблицу, которая предписывает заоблачные прибыли должностных лиц, но за разный промежуток времени. Например, согласно документу, сумма, полученная главой Наблюдательного совета Аджунером Шевки за период с 2018 по 2020 год – 13,8 миллиона гривен.

Кроме того, Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн. Кристиан Кун – 11,7 млн. Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля "заработали" по более чем 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудицкас получил почти 3,1 млн грн.

"Доходы членов наблюдательного совета "Укрзалізниці". Той железные дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства", – прокомментировала документ нардеп.

Нардеп показала огромные доходы членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" Facebook Ольги Василевской Смаглюк

Нардеп показала огромные доходы членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" Facebook Ольги Василевской Смаглюк

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Согласно отчету УЗ за первые 6 месяцев 2019 года, зарплата правления и членов наблюдательного совета составила 51,4 миллиона гривен ($ 2 млн).