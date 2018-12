Нардеп от БПП родила сына: первое фото новорожденного

Народный депутат от БПП Марина Ионова родила сына.

Ребенка назвали Александром, следует из поста в Facebook счастливого мужа и отца семейства Мирона Василика.

"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", — подписал фото с крохотной детской ручкой мужчина. В семье уже есть старший ребенок — дочь София.

Семью с рождением ребенка уже поздравила коллега Ирина Геращенко.

"Ура! Прекраснейшая и счастливейшая новость дня! Маша, Мирон, Софийка, мы такие счастливые за вас! Пускай Александр растет здоровым и счастливым. Какое редкое и красивое имя!" - написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

