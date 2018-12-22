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Нардеп от БПП родила сына: первое фото новорожденного

2.3тЧитать материал на украинском

Народный депутат от БПП Марина Ионова родила сына.

Ребенка назвали Александром, следует из поста в Facebook счастливого мужа и отца семейства Мирона Василика.

"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", — подписал фото с крохотной детской ручкой мужчина. В семье уже есть старший ребенок — дочь София.

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Семью с рождением ребенка уже поздравила коллега Ирина Геращенко.

"Ура! Прекраснейшая и счастливейшая новость дня! Маша, Мирон, Софийка, мы такие счастливые за вас! Пускай Александр растет здоровым и счастливым. Какое редкое и красивое имя!" - написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Радикальной партии Украины Алена Кошелева и отец ее будущего ребенка народный депутат от БПП Давид Макарьян опровергли слухи о разрыве отношений.

Персоны
Мария ИоноваИрина Геращенко
Место
Украина
Тег
БПП
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Осталось понять на кой хер он написал "Now we are four. Welcome Oleksandr"?
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