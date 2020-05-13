С 2009 года в Украине лоббируют нормы, связанные с предоставлением возможности свободного сброса с судов в реки судовых сточных вод на ходу. Это полностью противоречит европейским практикам и приводит к умышленному ухудшению экологического состояния внутренних водоемов. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

По его словам, зарегистрированный в парламенте законопроект, который, по утверждению его авторов, предусматривает усиление ответственности за загрязнение морей, поверхностных, подземных вод и источников питьевой воды, на самом деле содержит преступные нормы относительно преднамеренного ухудшения состояния экологии внутренних водных путей.

"Лоббисты проекта много лет лоббируют возможность свободного сброса в реки судовых сточных вод на ходу. То же мы видим, начиная с 2009 года, во всех 7 предыдущих тождественных проектах. Этот законопроект, который номинально декларирует усиление ответственности за загрязнение водоемов, де-факто предусматривает ухудшение экологии внутренних водных путей. Ведь содержит предоставление возможности свободного сброса с судов в реки судовых сточных вод. Убедиться в этом просто, достаточно посмотреть на пункты 2 и 4 Заключительных и переходных положений, а именно – на изменения в 6 абзаце статьи 67, а также на новую редакцию статьи 102 этого проекта", - утверждает Крейденко.

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, законопроект, содержащий упомянутые нормы, прямо противоречит ряду международных соглашений, директив и резолюций.

"Свободный сброс судовых сточных вод на ходу прямо противоречит требованиям директив Евросоюза и резолюции ЕЭК ООН №24, которые категорически запрещают такой сброс, даже если стоки трижды очищены на борту. Ведь реально проконтролировать, насколько качественно проведена очистка судовых сточных вод, сбрасываемых на ходу, невозможно. Именно поэтому в странах ЕС такой сброс категорически запрещен: стоки должны сдавать в специальные приемников в портах", - пояснил Крейденко.

Нардеп предупреждает о том, что законопроект несет угрозу для экологической ситуации в части, где речь идет о свободном сбросе судовых сточных вод на ходу со ссылкой на Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов.

"Эта конвенция применяется на море и попытки привязать ее к рекам являются некорректными. Требования к сбрасыванию судовых сточных вод на море не могут применяться для пресных вод водоемов. Известно, что почти 70% населения Украины пользуются водой из бассейна реки Днепр как питьевой. А этот проект сознательно ухудшает состояние экологии рек Украины, несмотря на то, что Украина уже занимает 125-е (из 180-ти) место по количеству запасов питьевой воды на душу населения. К тому же, не все потребители воды с Днепра имеют необходимые очистные сооружения", - подчеркнул Крейденко.

По его словам, из-за того, что среди внутренних водоемов в Украине преобладают реки озерного типа, сброс нечистот прямо в реки негативно влияет и на прибрежные зоны.

"Реки в Украине имеют медленное течение. Поэтому ветер все нечистоты сносит на берега, которые сразу загрязняются. В частности, это происходит на широких участках Днепра, где волны достигают 2-х метров. Поэтому для Украины сверхважно утвердить по примеру ЕС обязательную сдачу всех отходов с судов в портах или терминалах в специализированные комплексы хранения и утилизации. Буду настаивать на учете этого требования в законопроекте. Не допущу, чтобы украинские реки стали выгребными ямами", - резюмировал Крейденко.

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