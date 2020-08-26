Нардеп Кальцев "засветил" в Раде часы за четверть миллиона. Фото

Владимир Кальцев пришел в Раду в дорогих часах элитного бренда. 061.ua

На внеочередном заседании Верховной Рады на руке народного депутата от ОПЗЖ Владимира Кальцева заметили дорогие часы элитного бренда.

Аксессуар попал в кадр фотографа Апострофа Александра Гончарова. Журналисты выяснили, что нардеп следит за временем по часам швейцарской марки Breitlin.

Цена такого хронометра в Украине составляет 247 тыс гривен.

Издание отметило, что за такую сумму в нашей стране можно купить новый автомобиль Lada Granta.

На сайте компании отмечено, что хронометры из коллекции Navitimer – cамые известные в линейке Breitling и одни из десяти величайших классических часов XX века. Их выпуск не прекращается уже более 60 лет, они являются одними из первых механических хронографов, выпускаемых в мире.

Хронометр на руке нардепа стоит около 247 тысяч грн (Апостроф)

Ранее нардепа замечали в Раде с часами фирмы Bovet, стоимость которых составляла 644 тысячам гривен и часами Breguet цена которых – около 3,5 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, на торжественном заседании Верховной Рады на руке первого президента Украины Леонида Кравчука заметили дорогие часы лимитированной серии.

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