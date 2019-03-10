"Напрягают!" Вятрович резко высказался о националистах и русском языке

Директор института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что его напрягают националисты, которые говорят на русском языке.

Своим мнением в связи с последними событиями он поделился на странице в Facebook.

"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", – подчеркнул он.

Апостроф

По убеждению Вятровича, украинцы могут исповедовать различные идеологии, но есть главное отличие.

"Особенность украинского национализма в том, что он не возможен без украинского языка. Без нее он перестает быть украинским", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали более 20 правоохранителей.

В Партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.

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