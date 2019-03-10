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"Напрягают!" Вятрович резко высказался о националистах и русском языке

6.7тЧитать материал на украинском

Директор института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что его напрягают националисты, которые говорят на русском языке.

Своим мнением в связи с последними событиями он поделился на странице в Facebook.

"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", – подчеркнул он.

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"Напрягают!" Вятрович резко высказался о националистах и русском языке

Апостроф

По убеждению Вятровича, украинцы могут исповедовать различные идеологии, но есть главное отличие.

"Особенность украинского национализма в том, что он не возможен без украинского языка. Без нее он перестает быть украинским", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате стычек пострадали более 20 правоохранителей.

В Партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.

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Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
НацкорпусИнститут национальной памяти
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Коваленко Вася
Коваленко Вася
Мова грязных рагулей, Хуже хрюканья свиней ! Как откроет рот какло, сразу сыпется говно !
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Пан Білецький йде шляхом Хмельницького,Скоропадського? Приклад М.Гоголя,який хотів "на старе древо Руси(України)"привити "молодий привой" московии,щоб мати велику цивілізацію? Вас нічого не вчить?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты запутались)))
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Д Алексей
Д Алексей
Михайлов Александр, российские нацыки фашики во главе хуйла путаются с 2014 года
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