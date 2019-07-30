"Напоретесь на свой же кол!" Ницой жестко обратилась к Зеленскому из-за языка

Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за повышенного внимания президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к созданию условий для развития русского языка.

Она предостерегла главу государства от таких опрометчивых шагов и напомнила об участи беглого экс-президента Виктора Януковича. Гневную речь в защиту украинского языка она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Зе-команда неоднократно говорила, что популяризировать язык надо пряником, а не кнутом, не запретами. Прекрасно! Вперед! Однако сейчас я вижу пряник только для языка. Не успели прийти к власти, ничего не сделали из обещанного (коррупция, промышленность, экономика, старые схемы) – сплошные языковые заявления. Языку то, языку это", – негодует Ницой.

Лариса Ницой "РБК-Украина"

В частности, ее возмутили заявления окружения Зеленского о необходимости предоставления особых преференций русскому языку в восточных регионах Украины и о планах создать международный русскоязычный телеканал.

"Так где же ваш пряник для украинского языка? Зе, повторяю еще раз. Вы сейчас в эйфории. Слепые и глухие. Так вот слушайте. Не повторяйте ошибку Януковича. Напоретесь на свой же кол", – угрожающе резюмировала Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Ницой возмутило заявление представителя команды президента Владимира Зеленского, дипломата Богдана Яременко, о том, что в ЕС якобы могут обязать Украину признать русский региональным языком. Она отметила, что Украина не должна ни под кого прогибаться и обязана твердо стоять на позициях защиты своего государственного языка.

Напомним, в июне глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался разговаривать на украинском языке в прямом эфире. Политик заявил, что перейдет на него, когда станет депутатом Верховной Рады Украины.

Позже Разумков оправдался за свою фразу о вынесении вопроса украинского языка "за скобки" до момента окончания войны, заявив, что якобы говорил об отсрочке языкового вопроса в государстве до окончания выборов, а не боевых действий. Своей нечеткой позицией он разозлил Ницой, которая обозвала его "скользким типом".

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