Наподобие Covid-19: ученые предрекли миру новую пандемию

Возрастающее вторжение в дикую природу грозит человечеству возникновением новых пандемий, наподобие нынешней вспышки Covid-19.

Об этом утверждает международная команда исследователей, сообщает BBC News. Они попытались спрогнозировать источники новых эпидемий, наиболее опасных для людей.

На основании метода распознавания паттернов распространения инфекции было обнаружено, что опасными болезнями, ранее неизвестными медицине, люди заражались от диких животных. Из-за отсутствия иммунитета и средств борьбы с новой инфекцией, она распространялась со скоростью лесного пожара.

Ученые предрекли миру новую пандемию

"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19. От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала", – рассказал профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис, отметив, что это не последняя пандемия.

По мнению ученых, действия человечества, такие как вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой фауны, способствуют учащению и ускорению передачи заболеваний от животных к людям.

"Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией", – заметил профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона.

Нынешний кризис, по мнению Эрика Февра, профессора, сотрудничающего с Ливерпульским университетом и Международным институтом животноводства в Найроби, Кения, должен заставить мир задуматься.

"Все, чем мы пользуемся и принимаем как должное, - еда, которую мы поглощаем, материалы в наших смартфонах; чем больше мы потребляем, чем больше кто-то делает деньги на том, чтобы извлекать все это из природы и перемещать по всему миру. Надо задуматься над тем, сколько ресурсов мы потребляем и как это влияет на природу", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель директора института социологии Национальной академии наук, доктор философских наук Евгений Головаха также заявил, что китайский коронавирус не станет последней напастью подобного масштаба, с которой столкнется человечество – теперь эпидемии в мире будут повторяться все чаще.