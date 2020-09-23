НАПК назвало топ-10 украинских чиновников с наибольшей суммой скрытого имущества

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило у чиновников незадекларированного имущества на 358 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК. Среди нарушителей – министры, заместители министров, судьи, прокуроры и депутаты местных советов.

Материалы проверок 42 деклараций, в которых обнаружены признаки преступлений, направлены в НАБУ, ГБР и Национальную полицию.

Наибольшую сумму недостоверных сведений обнаружили у таких декларантов:

95,3 млн грн – Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета;

60,4 млн грн – Виктор Андреев, первый заместитель главы Шевченковской РГА в Киеве;

34,6 млн грн и 29,6 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) - Игорь Насалик, бывший министр энергетики и угольной промышленности;

27,4 млн грн – Олег Етнарович, депутат Одесского городского совета;

19,1 млн грн – Елена Глинкина, депутат Тарасовского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области;

9,3 млн грн – Василий Коротецкий, начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции;

8,2 млн грн – Валерий Клок, директор ГП "Сельскохозяйственное предприятие "Александровское";

5,5 млн грн – Александр Холин, директор филиала ГП "Укргосстройэкспертиза" в Херсонской области;

4,1 млн грн – Сергей Николайчук, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

3,7 млн грн – Джемма Куценко, начальник юридического отдела ГУ Государственной казначейской службы в Киевской области.

Также агентство направило в суд три административных протокола по ч.4 ст.172-6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля).

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции в июле 2020 года начало проверки, соответствует ли образ жизни чиновников задекларированному ими богатству.