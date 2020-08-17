НАПК направило в суд 16 админпротоколов: среди нарушителей – заместитель Венедиктовой
За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины составило и направило в суд 16 административных протоколов.
Как сообщается на официальном сайте НАПК, среди нарушителей – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Он несвоевременно подал декларацию о доходах без уважительных причин.
Такое же нарушение за неделю совершили еще четверо должностных лиц:
Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;
Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;
Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;
Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.
Кроме того, по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении судьи Апелляционного суда города Киева Александра Слипченко.
Еще три человека нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.
Также шестеро руководителей политических партий нарушили порядок представления финансовой отчетности:
Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин");
Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок");
Артем Цивинский ( "Мы-киевляне");
Александр Давыденко ( "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью");
Станислав Николаенко ("Справедливость");
Антон Земсков ( "Воля").
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле НАПК выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола.