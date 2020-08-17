НАПК направило в суд 16 админпротоколов: среди нарушителей – заместитель Венедиктовой

Мирослав Семенюк Общество 13:47, 17.08.2020

За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины составило и направило в суд 16 административных протоколов.

Как сообщается на официальном сайте НАПК, среди нарушителей – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Он несвоевременно подал декларацию о доходах без уважительных причин.

Такое же нарушение за неделю совершили еще четверо должностных лиц:

  • Владислав Марушевский, бывший начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Украины;

  • Игорь Лавренюк, бывший заместитель начальника управления Антимонопольного комитета Украины;

  • Владимир Кавун, бывший прокурор Криворожской местной прокуратуры №3;

  • Мирослав Рогачук, начальник отдела Счетной палаты.

Кроме того, по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены два админпротокола в отношении судьи Апелляционного суда города Киева Александра Слипченко.

Еще три человека нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

  • Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;

  • Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;

  • Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

Также шестеро руководителей политических партий нарушили порядок представления финансовой отчетности:

  • Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин");

  • Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок");

  • Артем Цивинский ( "Мы-киевляне");

  • Александр Давыденко ( "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью");

  • Станислав Николаенко ("Справедливость");

  • Антон Земсков ( "Воля").

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле НАПК выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола.

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