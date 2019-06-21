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Напали неизвестные: в Черкассах похоронили убитого журналиста Комарова

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В Черкассах 21 июня похоронили местного журналиста Вадима Комарова, который скончался в больнице после нападения неизвестных.

Церемония прощания состоялась в областной филармонии, пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В трауре и с цветами в руках туда пришли родные и знакомые журналиста, говорится в сюжете.

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Вадим Комаров

Вадим Комаров

Соцсети

Отмечается, что коллеги до сих пор не могут поверить в смерть расследователя, хотя недоброжелателей он имел немало.

"Он настолько много расследовал, настолько много у него было резонансных сложных расследований, что даже трудно сказать, с чем конкретно можно связать", – сказал журналист интернет-издания "Прочерк" Максим Степанов.

Последние несколько лет Комаров тесно сотрудничал с местной властью, на общественных началах был советником городского головы Черкасс.

"Мои поручения – это касалось незаконных временных сооружений, незаконных бордов, ну и незаконной деятельности в области градостроительства и архитектуры", – пояснил мэр Анатолий Бондаренко. В то же время журналист вел расследование коррупции городских чиновников и накануне избиения, вероятно, планировал опубликовать результаты одного из них.

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Похорон журналиста

Похорон журналиста

ВиЧЕрпно

Коллеги вспоминают, что журналист отложил публикацию. "Спрашиваю, чего ты не запустил материал? Он говорит: я еще немного доработаю, я хочу добавить еще свое супердоказательство, и тогда это будет вообще то, что нужно", – рассказал коллега убитого Валерий Макеев.

Доказательством в расследовании журналиста должна была стать копия какого-то документа, который должен был передать инсайдер из полиции. Комарова побили как раз по дороге за ним.

После избиения Вадима Макеев обнародовал собранные материалы. В записях слышны голоса, похожие на голос заместителя городского головы Юрия Боднара и руководителя детской спортивной школы "Спартак" Татьяны Бордовской.

Отметим, международные структуры, в частности, Представительство ЕС в Украине, призвали правоохранителей расследовать убийство журналиста.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаЧеркассы
Теги
умер журналистубийствопохороныфотографиивидео
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Корнелюк, Волошин, Стенин, Бузина, Шеремет... теперь еще и Комаров. Это территориальное образование опасно для журналистов...
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