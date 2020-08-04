Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

В сети предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин.

После истории с нападением и избиением Анастасии Луговой в поезде "Укрзалізниці", в сети стали обсуждать возможность выбора раздельных купе.

Блогер Александр Рудоманов в Facebook написал, что "Укрзалізниці" еще в 2019 году предлагали в качестве эксперимента ввести отдельные купе для мужчин и женщин.

"В прошлом году было предложение разделить купе по полу пассажира (пару однополых купе на весь поезд), но мне было отказано мотивируя низким спросом", – отметил он.

Общественный деятель и предприниматель Валерий Пекар в соцсети отметил, что в современном цифровом мире при покупке билета можно указывать пол человека.

"У меня простой вопрос: почему в эпоху полной цифровизации нельзя при продаже железнодорожных билетов указывать на занятых местах пол пассажиров? Это простая опция, которая спасет комфорт и здоровый сон сотен тысяч людей", – написал он.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые юзеры отмечали, что такое разделение мест в вагоне не решит проблему. Также пользователи писали, что кроме разделения по половому признаку, можно еще вводить места для курящих, путешествующих с детьми и прочее.

"Моя мечта – отдельные вагоны для некурящих... Вопрос заключается в ужасной вони от курильщика, когда он возвращается в купе и его соседи, которые не курят вынуждены нюхать эту гадость", "Я за создание отдельных вагонов для пассажиров с маленькими детьми – и детям вместе веселее и другим пассажирам спокойнее", "Я категорически против ехать с мужиками. Я через это обычно вообще выкупаю все купе, путешествуя один. Вообще деление людей по форме половых органов – это зашквар", "А как быть с представителями ЛГБТ?" – писали в сети.

Однако при этом многие пользователи в комментариях поддержали идею указывать пол при покупке билета.

"Есть смешанные бани, есть раздельные – спальные места тоже интимно и разделение не лишено смысла", "Идею по выделению вагонов для определенного пола в целом поддерживаю – люди очень разные, кому-то так удобнее, у кого-то это больше соответствует его собственным взглядам, мировоззрению, религии", – отмечали в комментариях.

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

Нападение в поезде УЗ: украинцы предложили ввести раздельные места для женщин и мужчин

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