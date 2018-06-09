Нападение ромов на эколога в Киеве: украинцы нашли решение проблемы

Ситуация с ромами в Киеве, об агрессии и преступной деятельности которых постоянно рассказывают жители столицы, усугубляется с каждым месяцем на протяжении последних месяцев.

При этом, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова защищает права этой национальности, беспокоясь о действиях активистов, которые расчищают город от поселений.

OBOZREVATELузнал у читателей, как они относятся к последнему резонансному случаю, когда ромы в Киеве забросали камнями эколога и заявили о "крыше" в полиции, и можно ли с этим бороться.

Согласно проведенному опросу, 58% его участников радикально настроены к действиям этой национальности. Украинцы предполагают, что это должно караться суровым наказанием, чтобы подобное не повторялось.

Вместе с тем, 37% опрошенных предлагают данную проблему решать на государственном, а не на местном уровне.

2% респондентов опустили руки и считают, что уже ничего не поделать с ромами, которые чувствуют себя хозяевами.

И всего 1% опрошенных лояльно относится к поселениям, считая, что они никому не мешают, потому могут жить и дальше в парках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества. 7 июня Национальные Дружины разогнали табор в Голосеевском парке после того, как представители этой национальности атаковали экологов, которые пришли на место вырубки.

Начальник штаба "Нацдружин" Юрий Капля пояснил, что активисты сделали это, когда в месте поселения уже никого не было.