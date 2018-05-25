Нападение на Стерненко: назван настоящий виновник

За нападениями на известного одесского активиста, экс-главы областного отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, стоит мэр города Геннадий Труханов.

"За этим стоит Труханов, это очевидно и однозначно. Труханов является главой города Одессы, я имею в виду не по должности, а по факту. За всеми этими преступлениями стоит непосредственно Труханов, потому что Стерненко мешает его делам в городе, под прикрытием полиции Одессы, это очевидный для меня факт", - сказал в комментарии OBOZREVATEL журналист и волонтер Родион Шовкошитний.

Он сообщил о том, что один из нападавших, которому Стерненко нанес травму несовместимую с жизнью, не был бойцом АТО, и эта информация является абсолютно манипулятивной. Что касается второго нападающего, информации пока нет.

"Силы, стоящие за теми нападающими, им надо это подавать в таком определенном русле, что вот, как пишут разные антиукраинские издания: "ультрарадикал убил ветерана АТО". Идет манипулирование фактами, перестановка их для того, чтобы подать в свете, что он не защищал себя, а именно убил", - пояснил Шовкошитний.

По поводу квалификации дела как умышленное убийство и покушение на убийство журналист объяснил, что это вполне стандартная процедура, однако вопрос в том, переквалифицируют ли дело по заявлению Стерненко как самооборону.

"Мы внимательно следим за развитием событий, если события будут развиваться не по своему логичному ходу, то есть переквалификация этих обвинений на те, которые должны быть, то мы, конечно, будем устраивать акции, причем не просто митинги, а будут достаточно серьезные акции", - сказал он.

На вопрос, как же чувствует себя пострадавший активист, журналист ответил: "Все нормально с ним. Я знаю, что его жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, погибшим нападающим на бывшего лидера "Правого сектора" Сергея Стерненко оказался житель Черноморская 25-летний Иван Кузнецов