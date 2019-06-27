"Сироты х*роев АТО!" РосСМИ обвинили украинцев в нападении на российских детей в Греции

Российские СМИ утверждают, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.

Пропагандистский ресурс MK.ru распространил комментарий некой гражданки России Ольги Кубары, которая стала свидетельницей инцидента. Пост туристки в Facebook по состоянию на 13:00 четверга, 27 июня, недоступен.

Как пишет издание, женщина якобы отдыхала в отеле со своей семьей, а этажом выше расположилась группа украинских туристов. По словам Кубары, они бегали и размахивали флагами Украины, а затем их дети начали нападать на российских ребят из-за того, что они говорили на русском языке.

В Греции из отеля выгнали украинцев Facebook Наталия Подоляк

"Бегали и размахивали украинскими флагами, натравливали детей на наших (толпа оголтелых "сирот х*роев ато" на двух малышей пяти и шести лет!) только потому, что мы говорили по-русски", – утверждала в стиле пропаганды Кремля женщина.

После этого администрация заведения якобы поставила украинцам требование покинуть отель.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный отель Греции попал в громкий скандал с украинскими туристами. Его сотрудники выселили украинцев за публичную демонстрацию национального флага.

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