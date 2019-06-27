ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

"Сироты х*роев АТО!" РосСМИ обвинили украинцев в нападении на российских детей в Греции

4.2тЧитать материал на украинском

Российские СМИ утверждают, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.

Пропагандистский ресурс MK.ru распространил комментарий некой гражданки России Ольги Кубары, которая стала свидетельницей инцидента. Пост туристки в Facebook по состоянию на 13:00 четверга, 27 июня, недоступен.

Как пишет издание, женщина якобы отдыхала в отеле со своей семьей, а этажом выше расположилась группа украинских туристов. По словам Кубары, они бегали и размахивали флагами Украины, а затем их дети начали нападать на российских ребят из-за того, что они говорили на русском языке.

В Греции из отеля выгнали украинцев

В Греции из отеля выгнали украинцев

Facebook Наталия Подоляк

Новости
Отдых за границей: лайфхаки, которые помогут путешествовать дешевле и комфортнее

"Бегали и размахивали украинскими флагами, натравливали детей на наших (толпа оголтелых "сирот х*роев ато" на двух малышей пяти и шести лет!) только потому, что мы говорили по-русски", – утверждала в стиле пропаганды Кремля женщина.

После этого администрация заведения якобы поставила украинцам требование покинуть отель.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный отель Греции попал в громкий скандал с украинскими туристами. Его сотрудники выселили украинцев за публичную демонстрацию национального флага.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Место
Греция
Тег
отдых
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
54
45
Смешно
7
Интересно
4
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Украинцы обвиняют русских, русские обвиняют украинцев… Во все времена на любой войне первой погибает правда, поэтому я никогда не пытаюсь отыскать её в сообщениях СМИ любой из сторон конфликта. Верю лишь тому, что видел собственными глазами, или документальным подтверждениям, предоставленным очевидцами. Да и то с оговорками.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Просто так из отелей не выгоняют. Это надо вести себя как последняя свинья, чтобы тебя выкинули и деньги вернули
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Дикари. Маленькие,а уже нацики.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Блоги / мнения

ads pixel