"Нам своего г*вна хватает!" "Связной" Путина нарвался на гнев в Украине

Российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал в Украине в случае отмены языкового закона.

В частности, пост гнева разместил на своей странице в Facebook украинский журналист, замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев. "Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это — прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега", – написал он.

При этом Муждабаев призвал СБУ и Генпрокуратуру не пускать "это доверенное лицо Путина в Украину". "Своего пророссийского г*вна нам хватает", – рассердился журналист.

Алексей Венедиктов "24"

Он пообещал, что "путинское радио" не будет работать в Украине.

"Это все равно, что запустить в Киев полк русского спецназа. Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это — враги. Как русские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги лютые. Это — Путин. Собственной персоной. Это десант русских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено", – отметил Муждабаев.

Пользователи в комментариях поддержали его позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.

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