Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Нам своего г*вна хватает!" "Связной" Путина нарвался на гнев в Украине

1.1т Читать материал на украинском

Российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов разозлил украинцев своими заявлениями о том, что он готов открыть филиал в Украине в случае отмены языкового закона.

В частности, пост гнева разместил на своей странице в Facebook украинский журналист, замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев. "Поясню тем, кто, может, не в курсе, что это. Это — прямая диверсия Кремля в Украине. Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега", – написал он.

При этом Муждабаев призвал СБУ и Генпрокуратуру не пускать "это доверенное лицо Путина в Украину". "Своего пророссийского г*вна нам хватает", – рассердился журналист.

Новости
"Если б были русские, все закончили": Венедиктов снова заявил о "гражданской" войне на Донбассе

Алексей Венедиктов

Алексей Венедиктов

"24"

Он пообещал, что "путинское радио" не будет работать в Украине.

"Это все равно, что запустить в Киев полк русского спецназа. Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это — враги. Как русские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги лютые. Это — Путин. Собственной персоной. Это десант русских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено", – отметил Муждабаев.

Пользователи в комментариях поддержали его позицию.

"Нам своего г*вна хватает!" "Связной" Путина нарвался на гнев в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети допустили, что Венедиктов может выступать в качестве так называемого связного Путина, именно поэтому он зачастил в Киев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Персоны
Айдер Муждабаев Алексей Венедиктов Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...