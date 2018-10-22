''Нам по*уй честь и совесть'': в сети вспомнили жесткий стих Орлуши о патриотах России

Российский поэт и сценарист Андрей Орлов, также известный под псевдонимом "Орлуша", считает, что его соотечественникам необходимо постоянно подсовывать образ врага, иначе никто из них не будет любить родину.

Свое мнение с ненормативной лексикой поэт выразил в стихотворении "Про русский патриотизм" еще в 2011 году, однако он актуален и сейчас. О жестком произведении напомнили на просторах интернета.

OBOZREVATEL приводит текст стихотворения полностью. Внимание! 18+!

Я патриотам не грублю.

И русским патриотам — в частности.

Я родину — пи*дец люблю,

Когда отечество в опасности.

Ведь если мирно спит народ

И каждый с каждым крепко дружен,

Патриотизм (е*ись он в рот!)

И на х*й никому не нужен.

Доярка, менеджер и панк

Живут себе, и жизни рады,

Пока чужой железный танк

Не еб*нёт по ним снарядом.

Ну, тут, конечно, настаёт

Пи*дец труду и жизни личной,

Страна огромная встаёт

И в смертный бой идёт привычно.

Ну да, народ у нас — говно.

С тупой уё*ищною мордой,

Но в час лишений — всё равно

Он — героический и гордый.

Вот например, возьмём меня:

У*бок, трус и алкоголик,

Но со страной случись ху*ня –

Я полюблю её до колик!

Как тренированный барбос

С гранатой поползу под танки.

На амбразуру? Не вопрос!

Хотя, прикольней — на тачанке.

Враги е*ут твою сестру?

Братан, звони мне на мобилу,

Я в порошок козлов сотру,

Чтоб, с*ка, неповадно было!

У школы — виселицы в ряд?

На них висят пенсионеры?

Пиндосам отомстит отряд

Борцов за Родину и Веру!

Враги ползут на наш редут?

Мы — грянем песню боевую,

И даже пи*оры пойдут

На смерть в атаку штыковую!

И даже если взять бл*дей,

Которых много на Рублёвке,

У них для извергов-гостей

Всегда заряжены винтовки.

Банкир, еврей, антисемит,

Скинхед, риэлтор и шалава

Отпор дадут тебе, наймит,

И станет Родина — Державой!

Но это всё пока — мечты.

Без оккупанта и фашизма

Простые люди, я и ты

Чужды идей патриотизма.

Нам — по*уй (ты меня прости)

Родной отчизны честь и совесть,

И спит на запасном пути

Наш заржавелый бронепоезд.

И ты — урод, и я — урод,

Таких как мы у нас немало,

Но мы — пи*дец, какой народ,

Когда нам съездят по е*алу.

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