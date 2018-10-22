''Нам по*уй честь и совесть'': в сети вспомнили жесткий стих Орлуши о патриотах России

Российский поэт и сценарист Андрей Орлов, также известный под псевдонимом "Орлуша", считает, что его соотечественникам необходимо постоянно подсовывать образ врага, иначе никто из них не будет любить родину.
Свое мнение с ненормативной лексикой поэт выразил в стихотворении "Про русский патриотизм" еще в 2011 году, однако он актуален и сейчас. О жестком произведении напомнили на просторах интернета.
Хорошо! pic.twitter.com/XaLUVSSWRx— Вадим КОРОВИН (@Pjatak) 21 октября 2018 г.
OBOZREVATEL приводит текст стихотворения полностью. Внимание! 18+!
Я патриотам не грублю.
И русским патриотам — в частности.
Я родину — пи*дец люблю,
Когда отечество в опасности.
Ведь если мирно спит народ
И каждый с каждым крепко дружен,
Патриотизм (е*ись он в рот!)
И на х*й никому не нужен.
Доярка, менеджер и панк
Живут себе, и жизни рады,
Пока чужой железный танк
Не еб*нёт по ним снарядом.
Ну, тут, конечно, настаёт
Пи*дец труду и жизни личной,
Страна огромная встаёт
И в смертный бой идёт привычно.
Ну да, народ у нас — говно.
С тупой уё*ищною мордой,
Но в час лишений — всё равно
Он — героический и гордый.
Вот например, возьмём меня:
У*бок, трус и алкоголик,
Но со страной случись ху*ня –
Я полюблю её до колик!
Как тренированный барбос
С гранатой поползу под танки.
На амбразуру? Не вопрос!
Хотя, прикольней — на тачанке.
Враги е*ут твою сестру?
Братан, звони мне на мобилу,
Я в порошок козлов сотру,
Чтоб, с*ка, неповадно было!
У школы — виселицы в ряд?
На них висят пенсионеры?
Пиндосам отомстит отряд
Борцов за Родину и Веру!
Враги ползут на наш редут?
Мы — грянем песню боевую,
И даже пи*оры пойдут
На смерть в атаку штыковую!
И даже если взять бл*дей,
Которых много на Рублёвке,
У них для извергов-гостей
Всегда заряжены винтовки.
Банкир, еврей, антисемит,
Скинхед, риэлтор и шалава
Отпор дадут тебе, наймит,
И станет Родина — Державой!
Но это всё пока — мечты.
Без оккупанта и фашизма
Простые люди, я и ты
Чужды идей патриотизма.
Нам — по*уй (ты меня прости)
Родной отчизны честь и совесть,
И спит на запасном пути
Наш заржавелый бронепоезд.
И ты — урод, и я — урод,
Таких как мы у нас немало,
Но мы — пи*дец, какой народ,
Когда нам съездят по е*алу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкант Андрей Макаревич написал мощную песню о ''рае Путина''.