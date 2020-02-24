Помнится, во время своей отсидки в Париже между первым и вторым турами выборов, Зеленский встречался с президентом Франции Макроном и именно там начал свою серию фирменных заявлений в стиле "хочу, как у тебя" или "хочу, как ты". Тогда он еще не рассуждал о больших самолетах, которых у него нет или чем-то подобном, а потому сказал просто, типа: "Эмануэль, я хочу быть похожим на вас".

Но если хочешь – делай! Ведь ты получил президентскую власть, с огромными полномочиями и тебе никто не мешает "быть похожим". Правда, Эмануэль – тот еще болтун и популист и вот именно в этом быть похожим на него – нет никаких проблем. По большому счету, еще большой вопрос, кому у кого надо бы поучиться. Но согласимся, делать высшим должностным лицом парня, который хочет просто изображать кого-то или попросту играть роль – рискованное дело.

Но дело ведь не только в этом. Если ты вживаешься в роль, то хотя б делай это так, как заявил сам, но с этим, как и со всем остальным – не сложилось, и вот почему. Население Украины составляет, примерно 42 миллиона человек. Население Франции – 66 миллионов человек. Условно можно говорить о том, что население Украины на треть меньше населения Франции.

В таком случае, посмотрим на то, что и как делают во Франции, в ожидании эпидемии короновируса прямо сейчас, пока там нет массового явления, как в той же Северной Италии, в которой введен карантин. Еще раз подчеркну, во Франции нет официальной информации о том, что вирус вырвался наружу, Итак.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран пояснил стратегию правительства, в ожидании эпидемии. С его слов, для этого предпринимаются меры, чтобы имелось хотя бы одно медицинское учреждения на департамент, которое подготовлено для приема зараженных. Далее – прямая речь:

"Для размещения возможных пациентов у нас до сих пор было тридцать восемь медицинских учреждений, в основном CHU [университетские больничные центры]. Я решил, по соглашению с премьер-министром, что семьдесят учреждений со штаб-квартирой службы скорой медицинской помощи [САМУ] [будут активированы] завтра, чтобы увеличить наши возможности реагирования в случае необходимости."

И добавил, общие соображения.

"Мы действуем быстро, мы прилагаем все усилия, чтобы противостоять эпидемической угрозе (…), и мы принимаем все меры, необходимые для обеспечения безопасности французов", – подчеркнул он, подчеркнув "очень развивающуюся ситуацию".

Простой подсчет того, что уже было подготовлено во Франции по состоянию на 23 февраля и что будет готово в ближайшие дни показывает вот что: 38 медицинских учреждений уже готовы и 70 уже готовятся. Итого - 108 медицинских учреждений получают оборудование, инструкции и все необходимое для действий в подобной ситуации.

Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того - уже просто опасны для населения Украины.

А что же Зеленский? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И – ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!

В связи с этим возникает вопрос: а в чем же ты хотел быть похожим на Макрона? Он хотя бы позорных клоунов не рассадил по критическим местам, а тут – сплошная лига смеха. В общем, 73% должны себе дать отчет в том, что они избрали власть, которая решила оборжать опасность позорным смехом. Больше она ничего делать не умеет. И это уже не домыслы и сгущение красок.

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