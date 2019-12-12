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12 декабря • обновлено в 22:03
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Нам показали черговий серіал, тепер про вбивство Шеремети

4.8т

Правдивість і доведеність викладених фактів на брифінгу щодо справи про вбивство Павло Шеремета не викличе жодних сумнівів саме у тих, кого раніше не переконували аудіо з Надією Савченко та відео з автівкою зброї, на якій взяли Рубана. Це будуть ті ж самі люди, можна не сумніватися. Але цікаво інше. Ви помітили, як майстерно російський слід у цьому вбивстві винесений за дужки? Путін не винний. То все добровольці та балакучі дівчата, які обговорюють наскільки вразливою є ситуація та, як просто збурити суспільство, коли на підспівках у клоунів (далі нецензурно).

В наведених розмовах немає фактів підготовки злочину, скоєння злочину та обговорення скоєного злочину. Може такі розмови серед "групи" і велися, але на представлених записах цього нема. Тоді навіщо нам це показали? Щоб натиснути на емоції? Мовляв, люди, яких ви вважаєте героями - цинічні, меркантильні і мають своєрідне почуття чорного гумору? По Савченко були її плани, домовленості про вчинення злочину, спроба втягнути у справу діючих військових, зброя, погружена в машину бойовиками, за перевезенням якої через лінію фронту затримали Рубана. А тут дівчатка діляться збудженням через приховану книжку про саперську справу. Доказ? Алярм? Ату?

Красномовними також є згадки про підірвану опору в Херсонській області, яка поставляла електрику на завод Фірташа в окупованому Криму. І тут злочин? Що тепер? Вибачаємося і даємо окупантам вугля? Дрібнесенького, але під правочку Геруса "пойдьот"?

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Обшук у справі Шеремета: поліція прийшла до відомого музиканта

Злочинне угрупування, терористичний акт, який позбавив "непотопний авіаносець Крим" українського світла - це все формулювання в російських карних справах, які були відкриті проти кримських татар. До речі, цей підрив Росія досі використовує, як доказ того, що Меджліс кримськотатарського народу є екстремістською організацією. А тепер злочинну групу знайдено? Бандеро-шахіди, як і попереджало окупаційне правосуддя? Ти ба! Так вони ще й Шеремета вбили, щоб Володимира Володимировича підставити. От же ж гадські "пожератєлі православних снигирів".

У кого як, а у мене питань все більше. Як і злості. Хочеться встати і проголосити , що я ж не лох, щоб плутати емоційний екшн з розслідуванням злочину. Навіть якщо за таке публічне зізнання завтра мені пришиють зазіхання на захоплення державної влади і планування державного перевороту.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Темы
Убийство Павла Шеремета Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Зеленский Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Крым Новости России
Источник
Источник: Facebook Лариса Волошина
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявляє "Це тільки перший крок, тому що встановлено лише тих осіб, які скоїли вбивство... Необхідно встановити і замовників". https://ua.interfax.com.ua/news/general/630124.html Провина людей ще не доведена в суді (їх статус підозрювані, або свідки), а генеральний прокурор вже заявляє… А що таке упередженість? А яка довіра після цього до дій «правоохоронців»?
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
В Украине намечается очередная зрада! Волошина несмотря на скудность ума разглядела её!! "..Ви помітили, як майстерно російський слід у цьому вбивстві винесений за дужки? Путін не винний." Це зрада!!
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Kuksov Michael, ні це ти чергова крємльвата заповзла на сайт, йди в сраку
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Небезпека в тім, що правоохоронці ВЖЕ ВИРІШИЛИ, хто винен. Тепер людина повинна ДОКАЗУВАТИ, що вона не винна. Це дуже небезпечні речі. Особливо неправильно, що в прес-конференції приймав участь президент. Це в правовій державі недопустимо.
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