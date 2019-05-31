"Нам не подходит!" Известная бизнес-школа в Украине выступила против украинского языка

В Киевской школе экономики поднялся скандал из-за языкового закона, принятого Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года. Там утверждают, что вопреки установленным требованиям, они не могут перейти на украинский язык преподавания.

Об этом в своем Facebook написал почетный президент Киевской школы Экономики Тимофей Милованов. "Нам это не подходит. Мы преподаем исключительно на английском. На большинстве программ. Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит. У нас мало ресурсов, мы живем на деньги благотворителей", – написал он.

Кроме того, Милованов добавил, что школа должна нести ответственность перед своими спонсорами и тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые сделают их конкурентоспособными в мире.

Киевская школа экономики Укринформ

Тимофей Милованов Facebook Тимофея Милованова

В свою очередь, юрист Андрей Гук в своем Facebook опубликовал пост с призывом к руководству школы не разводить панику и найти для себя решения данного вопроса, позволяющие не менять свою программу и не нарушать закон. Он считает, что для этого есть "океан возможностей".

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Андрей Гук Facebook Андрея Гука

Он предложил следующие варианты решения проблемы:

понесите расходы на нормального юриста;

дождитесь языкового обмбудсмана и получите разъяснения или подтверждения, что программа не является нарушением, так как закон допускает предметы на английском;

собирайте от участников программ вместе с персональными данными и согласия на их обработку согласие на преподавание на английском и отсутствие требований от участников, касающихся украинского языка;

непубличные мероприятия, семинары по определенным кругом участников могут быть на английском;

курс делового укр языка для топов может быть выборочным и интересным преимуществом, вдруг кто-то захочет.

Как сообщал OBOZREVATEL, принятый Верховной Радой закон о языке вносит изменения во многие сферы жизни украинцев: образование, СМИ, культура, кинематограф и другие.

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