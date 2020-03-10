По состоянию на 10 марта в Украине наличие коронавируса Covid-19 проверили у 40 граждан. Вместе с тем, наличие вируса подтверждено у одного украинца.

Кроме того, 4 образца находятся на стадии исследования, сообщили на странице в Facebook Центра общественного здоровья Украины.

В учреждении призвали помнить, что мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и ряда других опасных заболеваний.

Коронавирус. Иллюстрация korrespondent.net

"Мыть руки следует 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%", – сказано в сообщении.

Также в учреждении напомнили, что медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

В Центре общественного здоровья также дали советы, как защитить себя от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция – 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 000 больных китайским коронавирусом, умерли более 4000 человек.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

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