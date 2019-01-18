Накрыл холодный фронт: синоптик уточнила прогноз по Украине 

В Украине 18-19 января будет наблюдаться холодный атмосферный фронт, ожидаются снег, мокрый снег и дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в ночь на Крещение фронт достигнет центральных и северных областей, там будет преобладать мокрый снег.

В дневные часы 19 января большая часть территории Украины попадет в сухую воздушную массу, а осадки наиболее вероятными ожидаются в восточных областях.

"То есть, антициклон Brigidaв течение суток будет толкать влажный атмосферный фронт с запада в восточном направлении, чтобы самому занять кресло сухой и прохладной погоды, которую он, антициклон, принесет", — отметила Диденко.

По ее прогнозу с 19 января в Украине начнется похолодание, снижение температуры воздуха будет постепенным.

Ближайшей ночью ожидается -2... -7 градусов, 19 января днем +1... -5 градусов.

В южной части и на востоке будет теплая погода: ночью и днем 0... +5 градусов, в Крыму днем до +9 градусов. Вечером начнет холодать в Одесской области.

В Киеве осадки вероятны 18 января вечером и ближайшей ночью. Завтра днем в столице без осадков, ночью -4... -7 градусов, днем -2... -4 градуса. В дальнейшем похолодание усилится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

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