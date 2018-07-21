Накроют грозы: дан прогноз по Украине на начало недели

В воскресенье, 22 июля сухая погода, кроме юга, ожидается в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

В восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до +31, на остальной части страны без изменений, пишет "Сегодня" со ссылкой на директора украинского Гидрометцентра Николая Кульбиду.

В понедельник, 23 июля и ситуация с осадками, и температура воздуха будут такими же, как в воскресенье. В среднем по Украине днем 26-29 градусов выше нуля.

Во вторник, 24 июля дожди с грозами снова зальют всю Украину. В северной и западной части страны жара ослабнет на пару градусов – так, в западных областях днем в среднем 24-27 градусов, в северных 25-27 градусов тепла.

В среду, 25 июля погода останется практически такой же, как во вторник – по всей Украине грозовые дожди, температура воздуха местами до +32.

Народный прогноз погоды

21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. В народе святого Прокопия называли Жатвенником, поскольку в это время начинали вязать снопы, пишет сайт "Синоптик". Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. По этому дню судили о предстоящей зиме: "Что Казанская покажет, то и зима скажет".

22 июля – в этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. В древности заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром – к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) – у рыбаков будет хороший улов.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля – росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.

25 июля почитается память священномучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана – к ненастью. А если ночная роса не просыхает – быть грозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове назрела катастрофа из-за ливня.