Накроют дожди: синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине

Украину в понедельник, 22 июля, накроют дожди. Осадки, в частности, ожидаются в западных, центральных и северных областях.

Также ожидается небольшое похолодание. Однако, на остальной территории ожидается жара – в восточных областях до 31 градуса выше нуля, в южных регионах – до 32 градусов.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

Дожди в Украине Иллюстрация

В Киеве 22 июля ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине новой недели, начиная с 22 июля, в большинстве регионов Украины ожидается дождливая погода.

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