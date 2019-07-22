Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Накроют дожди: синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине

2.8т Читать материал на украинском

Украину в понедельник, 22 июля, накроют дожди. Осадки, в частности, ожидаются в западных, центральных и северных областях.

Также ожидается небольшое похолодание. Однако, на остальной территории ожидается жара – в восточных областях до 31 градуса выше нуля, в южных регионах – до 32 градусов.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

Новости
В Украине снова похолодает: синоптик уточнил прогноз погоды до конца июля

Дожди в Украине

Дожди в Украине

Иллюстрация

В Киеве 22 июля ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Накроют дожди: синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине новой недели, начиная с 22 июля, в большинстве регионов Украины ожидается дождливая погода.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel