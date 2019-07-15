Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз по Украине

Во вторник, 16 июля, Украина будет находится в зоне атмосферных фронтов, что приведет к дождливой погоде в восточном направлении.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, самой теплой температура воздуха будет на юге, +24... +28 градусов, самой холодной — на востоке +18... +22 градуса.

В большинстве областей предполагается +20... +25 градусов.

Дождливая погода 24 канал

В Киеве 16 июля прогнозируются периодические дожди. В течение дня в столице ожидается +21... +23 градуса.

По прогнозу Диденко, в дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Во второй половине недели, особенно в выходные, днем потеплеет до +25... +29 градусов, на юге — до +30 градусов.

По данным Гидрометцентра, 16 июля ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10... +15, на побережье морей до +18, днем +20... +25; в Карпатах ночью +3... +8, днем +9... +14.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что адской жары в июле текущего года украинцы уже не увидят, хотя дожди временно прекратятся.

По расчетам синоптика Леонида Горбаня, нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге — до 15 августа.

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