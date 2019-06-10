Накроют дожди и грозы: синоптики дали опасный прогноз по Украине

В Украине 10 июня будет дождливо в большинстве регионов, кроме части южных и восточных областей. Местами ожидаются грозы.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 14−20° ночью и 26−33° днем, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 10 июня погода будет дождливой днем и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до 17−19°, днем поднимутся до 28−30°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Дожди в Украине Podrobnosti.ua

Во Львове также прогнозируют осадки. Ночью ожидается 15−17°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики ожидают дождь днем и ночью. Термометры ночью покажут 18−20°, днем — 29−31°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре 10 июня также пройдет дождь. Ночью синоптики обещают 18−20°, днем — 31−33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове синоптики прогнозируют дождь ночью, днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье в течение суток также будет идти дождь. Ночью температура составит 15−17°, днем — 28−30°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 9 июня, Украину настигла сильная магнитная буря. Последствия метеоудара будут ощутимыми и 10 июня. Особо физическое состояние во время магнитных бурь резко ухудшается у метеозависимых людей, пожилых, а также у беременных и детей.

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