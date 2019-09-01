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Накроет жара и зальет: синоптики сообщили погоду на начало сентября

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В первые дни сентября практически на всей территории Украины ожидается жаркая погода и чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, потенциально опасные погодные условия ожидаются с 1 по 4 сентября в северных, западных областях и Крыму, "опасный" уровень прогнозируют в остальных регионах (кроме Ривненской области).

Новости
Вернется жара до +32: прогноз погоды в Украине на 2 сентября от ObozTV

Иллюстрация. Погода

Иллюстрация. Погода

Соцсети

В понедельник, 2 сентября на Прикарпатье, Закарпатье, на Волыни и Львовщине ожидаются грозы, в остальных областях – переменная облачность, без осадков.

Днем температура будет достигать до +31 в центральных, западных и южных областях, до +32 в Херсонской и Николаевской области. В северных и восточных регионах будет немного прохладнее – до +29 градусов.

Накроет жара и зальет: синоптики сообщили погоду на начало сентября

Скриншот

Во вторник, 3 сентября, грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой и всех западных областях, где жара спадет до +21...+26 (на Закарпатье до +27) градусов.

На остальной территории – без осадков, температурный режим практически без изменений.

Накроет жара и зальет: синоптики сообщили погоду на начало сентября

Скриншот

В среду, 4 сентября, снижение температуры ожидается на западе и севере до +21...+23, в центральных областях до +22...+24, в остальных областях до +29...+31 градусов. Грозы переместятся с запада на на север, в центральные и южные регионы.

Накроет жара и зальет: синоптики сообщили погоду на начало сентября

Скриншот

Накроет жара и зальет: синоптики сообщили погоду на начало сентября

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, уже появились прогнозы погоды на начало осени в Украине. По данным Укргидрометцентра, первые недели сентября порадуют теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ожидать похолодания.

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Темы
Погода Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
погода Укргидрометцентр
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