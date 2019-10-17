Накроет туман: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

В Украине в четверг, 17 октября, сохранится сухая и теплая погода

Правда, утром все-таки почувствуется осенняя свежестью, а местами возникнут туманы, сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории – без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Осень в Украине Иллюстрация

Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве 17 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Украине продержится еще неделю, существенное похолодание придет лишь в конце октября.

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