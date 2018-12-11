Накроет туман и зальет дождь: появился свежий прогноз погоды в Украине

Во вторник, 11 декабря, ночью и утром в северных и центральных областях Украины ожидается сильный туман, видимость 200-500 м.

В восточных, большинстве южных и центральных областей дождь с мокрым снегом, днем в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильный дождь; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, днем в южной части порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве 11 декабря без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 12 и 13 декабря ожидается ухудшение погодных условий из-за перемещения на территорию страны южного циклона.