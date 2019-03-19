Накроет циклон: синоптик уточнила прогноз по Украине 

В Украине 20 марта атмосферный фронт циклона Igor затронет слабыми дождями центр и север, ночью — запад (в Карпатах возможен мокрый снег), а также Харьковскую область.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, на юге и востоке страны прогнозируется сухая погода, осадков не предвидится.

По прогнозу Диденко, температура воздуха разделится где-то по десятой изотерме.

На западе, севере, в центре днем 20 марта ожидается +6... +9 градусов, на юге, востоке и в районах центрального Днепра +10... +16 градусов. То есть, линия с температурой 10 градусов будет проходить между этими районами.

В Киеве 20 марта облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью 0... +2 градуса, завтра днем +6... +8 градусов.

Диденко добавила, что потеплеет в Украине 23 марта, во Всемирный день метеоролога.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет заметно теплее, чем обычно, однако апрель начнется с похолодания.

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