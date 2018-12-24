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Накроет снежный циклон: появился уточненный прогноз по Украине 

3.1тЧитать материал на украинском

На Украину надвигается мощный циклон из Европы, он коснется юго-западного, северо-восточного направления и Левобережья.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уже в ночь на 25 декабря южная часть, центр, восток страны и Сумская область окажутся в сложных погодных условиях.

Там, по ее прогнозу, ожидаются сильные осадки, штормовой ветер, налипание мокрого снега.

Накроет снежный циклон: появился уточненный прогноз по Украине 
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На севере и западе похолодает до небольшого мороза, прогнозируется снег и гололедица.

В Киеве 25 декабря, по прогнозу Диденко, - снег, днем -2-5 градусов.

В Укргидрометцентре также сообщили о штормовом предупреждении. 25 декабря на высокогорье Ивано-Франковской и в горах Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах существует угроза оползней снега на дороги.

В горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

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Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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