Накроет "шторм": украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

В Украине в среду, 6 ноября, по всей территории ожидается штормовой ветер 15-20 м/с. Из-за этого в стране объявили первый "желтый" уровень опасности.

В некоторых регионах также пройдут сильные дожди. Об этом, со ссылкой на данные синоптиков, сообщает пресс-центр Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды narodna-pravda.ua

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный дождь (I уровень опасности)", — проинформировали в ведомстве.

Погода в Украине 6 ноября Укргидрометцентр

Помимо этого, в связи со значительными дождями ожидается подъем уровня воды:

6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м;

6-7 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м;

6-7 ноября на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.

Отмечается, что повышение уровня воды будут проходить в пределах русел, без негативных последствий.

В случае ЧП людей просят обращаться в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября в Украине наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Карпатском регионе. Как уточняет Укргидрометцентр: в западных областях дождь, в отдельных районах гроза, в Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром значительный, а в северных и Винницкой областях — местами небольшой дождь. На остальной территории будет без осадков.

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