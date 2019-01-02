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Накроет шальная метель: украинцев предупредили об ухудшении погоды

1.9тЧитать материал на украинском

В среду, 2 января, в Украине, кроме южной части, ожидаются шквальный ветер 15-20 м/с и метели.

Об этом предупреждает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. "Утром 2 января в Карпатах и ​​Прикарпатье ожидается юго-западный ветер 25-30 м/с", — сказано в сообщении.

В Киеве и Киевской области 2 января на дорогах гололедица, утром порывы ветра 15-20 м/с, метель.

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Накроет шальная метель: украинцев предупредили об ухудшении погоды

День.org

Отмечается, что спасатели готовые оперативно реагировать в случае необходимости.

Накроет шальная метель: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после 2 января еще больше ухудшится погода. Так, 3 января ночью ожидается умеренный, днем — небольшой снег, в южных областях без осадков.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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