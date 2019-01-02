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Накроет мощный циклон: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Украине

13.6тЧитать материал на украинском

В пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни в стране существенно ухудшится погода. Она посоветовала быть осторожными украинцам, чьи области попадут под сферу влияния циклона.

"Особенно неблагоприятной погода будет в Приазовье — Запорожская, Донецкая области. А также в Крыму, Луганской, части Херсонской и Харьковской области", — подчеркнула синоптик.

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"Сильные осадки — снег, мокрый снег и дождь (в зависимости от температуры воздуха), северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений", — предупредила Диденко.

Накроет мощный циклон: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, погодные условия в Украине начнут ухудшаться уже в четверг, 3 декабря, когда ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Отмечалось, что плохая погода может негативно сказать и на здоровье граждан, которым до Рождества стоит позаботиться о себе.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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