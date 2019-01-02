Накроет мощный циклон: синоптик заявила о резком ухудшении погоды в Украине

В пятницу, 4 января, юго-восток Украины накроет мощный молодой циклон, который придет из Греции.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в ближайшие дни в стране существенно ухудшится погода. Она посоветовала быть осторожными украинцам, чьи области попадут под сферу влияния циклона.

"Особенно неблагоприятной погода будет в Приазовье — Запорожская, Донецкая области. А также в Крыму, Луганской, части Херсонской и Харьковской области", — подчеркнула синоптик.

"Сильные осадки — снег, мокрый снег и дождь (в зависимости от температуры воздуха), северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений", — предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, погодные условия в Украине начнут ухудшаться уже в четверг, 3 декабря, когда ожидается небольшое снижение температуры воздуха. Отмечалось, что плохая погода может негативно сказать и на здоровье граждан, которым до Рождества стоит позаботиться о себе.