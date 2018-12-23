МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Накроет мороз! Синоптики изменили прогноз погоды на Рождество

Читать материал на украинском

На Католическое Рождество, 25 декабря, в Украине ожидаются похолодание, а также дожди с мокрым снегом.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в понедельник, 24 декабря, дневная температура во многих регионах начнет опускаться к нулю, однако небольшие плюсы, которые будут сопровождаться осадками, еще задержатся.

Накроет мороз! Синоптики изменили прогноз погоды на Рождество

Во вторник же во всей Украине прогнозируется холодная погода. Столбик термометра в среднем опустится от -1 до -4 градусов днем, и до -8 ночью. Немного теплее будет лишь в Крыму, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Новости
Морозы уйдут! Синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

Отметим, ранее синоптики сообщали, что на Рождество 25 декабря стоит ожидать потепления.

Накроет мороз! Синоптики изменили прогноз погоды на Рождество

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

Читайте также на OBOZREVATEL прогноз погоды на новогодние праздники в Украине и других европейских странах.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги