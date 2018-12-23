Накроет мороз! Синоптики изменили прогноз погоды на Рождество

На Католическое Рождество, 25 декабря, в Украине ожидаются похолодание, а также дожди с мокрым снегом.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в понедельник, 24 декабря, дневная температура во многих регионах начнет опускаться к нулю, однако небольшие плюсы, которые будут сопровождаться осадками, еще задержатся.

Во вторник же во всей Украине прогнозируется холодная погода. Столбик термометра в среднем опустится от -1 до -4 градусов днем, и до -8 ночью. Немного теплее будет лишь в Крыму, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что на Рождество 25 декабря стоит ожидать потепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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