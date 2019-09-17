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17 сентября • обновлено в 09:01
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Накроет "монстр с Востока": появился устрашающий прогноз на зиму в Украине

2.4т Читать материал на украинском

Зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

Как пишет "Метеопрог", они исследовали перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. В связи с этим зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

Отмечается, что в 2019 году именно "монстр с Востока" устроил в Британии жуткие погодные условия. Тяжелая зима привела к гибели 17 человек, в том числе одного ребенка.

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Зима в Украине

Зима в Украине

Иллюстрация

В Украине, отмечают синоптики, скорее всего должны быть такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной.

Зима может наступить в этом году очень рано. По мнению метеорологов, такая погода встречается раз в семь лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного,томос и гидность согреют нерабов. А еще,после того,як поел борща,одеть еще теплую кастрюлю на голову и лечь спать
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Та сколько там той зимы... На одной ноге проскакать можно.
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