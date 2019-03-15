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Накроет дождливый циклон: синоптик предупредила о непогоде в Украине

1.4тЧитать материал на украинском

В большинстве областей Украины 16 марта ожидается неблагоприятная погода, связанная с циклоном.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, прогнозируются умеренные дожди, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений.

"В южной части дожди начнутся уже под вечер, а вот восток непогода обойдет, там будет сухо и без ветра", - отметила она.

Накроет дождливый циклон: синоптик предупредила о непогоде в Украине
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До +19: синоптики сообщили, когда в Украине потеплеет
Накроет дождливый циклон: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Температура воздуха в Украине ночью составит 0 +4 градуса, днем 16 марта +4 +8 градусов, на юге +7 +12 градусов.

По прогнозу Диденко, в воскресенье, 17 марта, дожди прекратятся, потеплеет, а 18 марта солнце разогреет воздух до апрельских градусов.

По данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 16-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.

Накроет дождливый циклон: синоптик предупредила о непогоде в Украине
Накроет дождливый циклон: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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