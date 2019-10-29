Накроет четыре области: синоптики предупредили о тумане в Украине

В некоторых областях Украины сегодня, 29 октября, ожидается туман и плохая видимость на дорогах.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В частности речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Синоптики определили І уровень опасности, видимость 200-500 м.

Туман

"По данным Укргидрометцентра, 29 октября ночью и утром в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях туман, видимость 200−500 м (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее Киев накрыло густым туманом. Такое явление наблюдалось в столице Украины несколько дней подряд. OBOZREVATEL подробно узнал, почему Украину накрыл смог. Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину во вторник, 29 октября, идет холодная и местами дождливая погода. Синоптики также предупредили о появлении мокрого снега.

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