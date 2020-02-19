Накроет антициклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине погоду 20 февраля будет определять антициклон, поэтому в большинстве регионов будет сухо и солнечно.
Лишь небольшой фронт принесет в западные области дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Осадки, вероятно, придут у Винницкую и Житомирскую области. Температура воздуха в течение дня ожидается без особых изменений, +3…+8°. В Киеве 20 февраля солнышко прикроется облаками, однако осадков не предвидится. В столице завтра +5…+6°", – уточнила синоптик.
С 23-24 февраля в Украине резко ухудшится погода. Придут сильные осадки с ветром.
Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине ожидается достаточно теплой и солнечной, а самые высокие температуры будут в западных областях.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.