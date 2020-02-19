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19 февраля • обновлено в 12:37
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Накроет антициклон: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

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В Украине погоду 20 февраля будет определять антициклон, поэтому в большинстве регионов будет сухо и солнечно.

Лишь небольшой фронт принесет в западные области дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик уточнила весенний прогноз погоды в Украине

"Осадки, вероятно, придут у Винницкую и Житомирскую области. Температура воздуха в течение дня ожидается без особых изменений, +3…+8°. В Киеве 20 февраля солнышко прикроется облаками, однако осадков не предвидится. В столице завтра +5…+6°", – уточнила синоптик.

С 23-24 февраля в Украине резко ухудшится погода. Придут сильные осадки с ветром.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине ожидается достаточно теплой и солнечной, а самые высокие температуры будут в западных областях.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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