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26 апреля • обновлено в 17:41
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Накроет антициклон Odilo: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

2.8т
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В понедельник, 27 апреля, в Украину придет антициклон Odilo, который принесет с собой сухую погоду в большинство областей Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что осадки будут вероятны лишь в восточных регионах и в Сумской области.

"Ветер остается не очень комфортным, порывистым, однако сильным – лишь на востоке Украины. Направление северо-западное", – пишет она, добавив, что этой ночью также возможны заморозки.

Днем в понедельник ожидается +11...+16 градусов, а на Закарпатье +14...+19.

"Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться, и среда-четверг уже рванет до +20 градусов", – добавила синоптик.

Антициклон Odilo накроет Украину

Антициклон Odilo накроет Украину

Facebook Натальи Диденко

Прогноз погоды, Укргидрометцентр

Прогноз погоды, Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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Весна Королева
Весна Королева
Антициклон... Теплоооо...
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