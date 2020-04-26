Накроет антициклон Odilo: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В понедельник, 27 апреля, в Украину придет антициклон Odilo, который принесет с собой сухую погоду в большинство областей Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, отметив, что осадки будут вероятны лишь в восточных регионах и в Сумской области.

"Ветер остается не очень комфортным, порывистым, однако сильным – лишь на востоке Украины. Направление северо-западное", – пишет она, добавив, что этой ночью также возможны заморозки.

Днем в понедельник ожидается +11...+16 градусов, а на Закарпатье +14...+19.

"Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться, и среда-четверг уже рванет до +20 градусов", – добавила синоптик.

Антициклон Odilo накроет Украину Facebook Натальи Диденко

Прогноз погоды, Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.

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