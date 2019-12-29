Наконец-то зима! Появился уточненный прогноз погоды в Украине на конец декабря

Последние дни декабря в Украине будут с ощутимым морозом. По стране ожидается температура воздуха ниже отметки нуля.

Водителей предупреждают быть осторожными: на дорогах – гололедица. Об на этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью в западных областях Украины ожидается -5 -12 градусов, в Карпатах может быть еще холоднее. В большинстве областей – 1-6 градусов, на юге около нуля. Днем ​​температура воздуха составит 0-3 градуса мороза. В южной части страны – 0-4 градуса тепла.

"Осадки маловероятны, поскольку антициклон временно вытеснит влагу с нашей территории. Разве что вдоль северной границы будет облачно и небольшой снег - Волынь, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская область", - отметила синоптик.

В Киеве 30-го декабря ожидается морозная, преимущественно сухая погода с температурой воздуха до -3 -5 градусов ночью, а днем ​​до -1 -3 градусов.

В последний день 2019 года усилится ветер, но днем ​​потеплеет до +3 градусов. В ночь на 1 января пройдет мокрый снег. Температура воздуха в Новогоднюю ночь будет колебаться около нуля.

Прогноз погоды в Украине pmg.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в январе 2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому прогнозируется теплая погода.

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