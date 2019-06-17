Накажет ли Константинополь Филарета за "бунт": появилось пояснение

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря предположил, что Вселенский патриархат не будет применять санкции против почетного патриарха Филарета.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу", комментируя заявление патриарха о созыве собора Киевского Патриархата.

"Я думаю, что это просто спекуляции. Патриарх Филарет является иерархом Украинской Православной Церкви Константинопольского Патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской Церковью", - сказал он.

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