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Накажет ли Константинополь Филарета за "бунт": появилось пояснение

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Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря предположил, что Вселенский патриархат не будет применять санкции против почетного патриарха Филарета.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу", комментируя заявление патриарха о созыве собора Киевского Патриархата.

"Я думаю, что это просто спекуляции. Патриарх Филарет является иерархом Украинской Православной Церкви Константинопольского Патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской Церковью", - сказал он.

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Накажет ли Константинополь Филарета за "бунт": появилось пояснение

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Свинoрылые уже забыли и про Томос и про Пецю который им его даровал. Потому что ни один укрoдoлбодятtл так и не понял для чего вся эта канитель затевалась и что он конкретно с этого поимел.
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леня зе
леня зе
почетный обладатель АНАФЕМЫ от РПЦ МП хочет заработать и от Церкви Константинополя
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Питон Каа
Питон Каа
Как это - Украинская Православная Церковь Константинопольского Патриархата? А как же Томос об автокефалии? Да и Патриарх у Константинопольского Патриархата свой есть.
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