Какие изменения ПДД ждут украинцев уже с 1 января: опубликована инфографика

В ноябре Кабмин принял постановление, которым внес изменения в правила дорожного движения. Некоторые инновации введут для водителей уже в 2018 году.

Среди главных нововведений – ограничение скорости движения в населенных пунктах с 1 января 2018 года с 60 км/ч до 50 км/ч. Эта скорость не только установлена ​​в Европе и США, но и рекомендована по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальной ситуации Всемирной организацией здравоохранения, отмечает "Слово и Дело".

Также в следующем году планируют ввести разрешение на эвакуацию авто в случае нарушения правил парковки и обеспечить фото/видео-фиксацию нарушений ПДД. Отметим, что эвакуация автотранспорта разрешена в случаях, если авто было оставлено на проезжей части во втором и больше ряду, было припарковано в запрещенном месте и мешает движению других транспортных средств и пешеходов.

Четко прописаны также места, где запрещено парковаться: в первую очередь это железнодорожные переезды, трамвайные пути, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы, перекрестки. Также нельзя оставлять авто на расстоянии ближе 30 метров к остановкам транспорта и менее чем в 10 метрах от проведения дорожных работ и др.

Запланировано существенно увеличить штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение установленной скорости более 50 км/ч в пределах населенного пункта придется заплатить 3400 грн, что гораздо больше сегодняшних скромных 510 грн. Оставление места ДТП наказываться таким же штрафом, но еще и с возможным лишением права управления автомобилем до 6 месяцев (сейчас взимается лишь еще более скромный штраф в размере 255 грн).

Управление ТС лицом, которое не имеет прав, повлечет за собой штраф более 10 тыс. грн, а за повторное нарушение в течение года придется заплатить уже от 40 800 грн (сейчас за данное нарушение взимают только 510 грн). В случае, если водитель-экстримал захочет сесть за руль автомобиля, будучи лишенным права на управление – он заплатит 20 400 грн штрафа за первое нарушение, а за повторное – более 40 тысяч грн.

Планируется и внесение изменений в порядок выдачи водительских удостоверений – так, первое водительское удостоверение будет выдаваться на два года, а после – замена удостоверения происходит без сдачи экзаменов сроком на 30 лет. В случае, если в течение двух лет у владельца было зафиксировано три или более нарушений ПДД, удостоверение выдается исключительно при условии сдачи повторных экзаменов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что фото- и видеофиксация превышения ограничения скорости в 50 км/ч. с 1 января не заработает.