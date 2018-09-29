Наказание за второй паспорт: украинцы рассказали, как поступить

Большинство украинцев поддерживают введение наказаний за наличие паспорта другой страны.

По крайней мере такого мнения придерживаются читатели OBOZREVATEL, которые прошли наш опрос. За жесткие меры выступили 44% респондентов. Всего в опросе участвовали 10351 человека.

В свою очередь, 30% думают, что нужно узаконить двойное гражданство в Украине, а наказывать владельцев паспортов не стоит.

Более радикально настроены 12% опрошенных. Они считают такие действия со стороны граждан предательством и предлагают вводить уголовную ответственность.

Тем временем, 7% уверены, что таких украинцев очень много, потому респонденты предложили просто смириться. Столько же опрошенных поддерживают наказание, потому что это нарушений. Они предложили ввести штрафы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. В связи с этим скандалом глава МИД Украина Павел Климкин выступил с инициативой наказывать за два паспорта.