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Наказание за второй паспорт: украинцы рассказали, как поступить

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Большинство украинцев поддерживают введение наказаний за наличие паспорта другой страны.

По крайней мере такого мнения придерживаются читатели OBOZREVATEL, которые прошли наш опрос. За жесткие меры выступили 44% респондентов. Всего в опросе участвовали 10351 человека.

В свою очередь, 30% думают, что нужно узаконить двойное гражданство в Украине, а наказывать владельцев паспортов не стоит.

Более радикально настроены 12% опрошенных. Они считают такие действия со стороны граждан предательством и предлагают вводить уголовную ответственность.

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Тем временем, 7% уверены, что таких украинцев очень много, потому респонденты предложили просто смириться. Столько же опрошенных поддерживают наказание, потому что это нарушений. Они предложили ввести штрафы.

Наказание за второй паспорт: украинцы рассказали, как поступить

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. В связи с этим скандалом глава МИД Украина Павел Климкин выступил с инициативой наказывать за два паспорта.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
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